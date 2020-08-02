Ночные клубы: временные ограничения увеличат спрос на подпольную индустрию

Директор клуба Coyote Fly Лиене Букбарде рассказала, что существующие нынче ограничения по сокращению распространения Covid-19 не работают в пользу ночных клубов. Несмотря на отмену чрезвычайной ситуации, многие предприятия не могут работать из-за введенных ограничений по времени.

"Представители нашей сферы в недоумении от обоснованности этих ограничений, потому что мы не понимаем, почему наша деятельность приостановлена, а другие потенциальные очаги вируса продолжают работать. В настоящий момент есть ощущение, что теоретически все находятся в одинаковых условиях, но в реальности у некоторых есть привилегии", - говорит Букбарде.

Она также отмечает, что на данный момент Латвия - единственная из всех стран Балтии, где введены подобные временные ограничения для развлекательных мест.

Букбарде считает, что если так будет продолжаться, люди начнут искать подпольные развлечения. "Здесь речь идет не только о неуплаченных налогах, нелегально занятых людях, но и об общей ситуации, которая подрывает индустрию развлечений в Латвии", - говорит она, добавляя что органы власти знают об этих местах. "Либо они не хотят, либо не могут наказать их, потому что с начала ЧС эти места продолжали нелегально работать до 6 часов утра", - говорит глава ночного клуба.

Представитель Friends Club Алдис Долгайс считает, что правительство четко не определило, при каких условиях эти временные ограничения будут отменены.

По его словам, Friends Club не работает уже с 13 марта, из 50 сотрудников больше половины пришлось уволить, а остальных - отправить в неоплаченный отпуск. "На мой взгляд, мы осуществляем стратегический посыл государства - защищать общественность от болезни, за что не получаем никаких денег, но до сих пор платим из собственных карманов за аренду помещений", - добавляет представитель клуба.

Он также отмечает, что обязанностью и основной задачей государства как института является защита своих граждан. Однако вместо этого государство открывает границы, чтобы "инфицированные люди неконтролируемо могли сюда приезжать, а ультиматумы эпидемиологической границы государство в конечном итоге переместило на нескольких компаний - баров, клубов".

"Это стратегический подход бедной страны - запретить, не допустить, наказать, наложить административное бремя и свои прямые государственные обязательства переложить на предпринимателей. Клубам, барам даже не дают возможности показать, как они могут работать в данной ситуации, особенно клубам у которых общая площадь более 1000 квадратных метров - в таких помещениях есть абсолютно реальная возможность соответствовать эпидемиологическим критериям", - пояснил Долгайс.