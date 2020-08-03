Как желание экономить каждый цент может обокрасть самого любителя копить

Экономия - хорошая вещь, однако чрезмерное желание сэкономить (и даже скупость) в переносном смысле могут ограбить любителя копить, пишет Market Watch.
Люди копят деньги по различным причинам - одни на будущее, другие инвестируют средства в бизнес и откладывают накопленное на старость, а некоторые не копят, а живут от зарплаты до зарплаты.
Однако здесь нужно говорить о другой проблеме - часто люди слишком экономны, и в конце концов в старости накопленных денег так много, что потратить их нельзя.
Соответственно - в молодости, когда можно было наслаждаться жизнью, человек лишил себя различных радостей и опыта, накапливая деньги, а в старости возможности наслаждения жизнью по различным причинам уже находятся позади.
У накопленных денег есть источник - скорее всего, это тяжелая работа. Во-вторых, допуская, что иногда люди работают дополнительно, чтобы заработать больше денег, вместо того, чтобы эти деньги "положить в чулок", их можно использовать для других целей.
Иными словами, дополнительные деньги можно использовать для хобби, развлечений и остающегося в памяти опыта. Однако многие, заплатив по счетам и сделав другие ежемесячные выплаты, отказываются от всего этого, накапливая деньги на неустановленное будущее.
Рано или поздно мы все умрем - вне зависимости от того, будут ли на нашем счету несколько тысяч евро или пара центов. Кроме того, в течение жизни иногда стоит себя побаловать.
Многие люди выбирают опцию копить и не позволять себе никаких радостей жизни. Самодисциплина и накопления - это, конечно, хорошее дело, но если не позволять себе никаких радостей, то настроение человека будет не из лучших.
Конечно, очень правильно накопить деньги на определенную цель - например, на путешествие мечты, или на какую-то дорогую вещь - к примеру, автомобиль. Но накопление средств без конкретной цели, например, "чтобы потратить когда-то в будущем", обкрадывает человека, соответственно - он может пропустить много интересноых возможностей, опыта.
Сожаление, от которого невозможно избавиться
Например, один человек в свои 20-30 лет использует предоставленные жизнью возможности и отправляется путешествовать по Европе. Друг этого человека решил не отправляться в такое путешествие, указав, что это слишком дорого. Спустя годы, когда у любителя копить уже появляются семья и дети, у него просто не остается времени думать о длительных путешествиях.
С годами может появиться ощущение сожаления по поводу неиспользованных возможностей, которые реализовать уже нельзя.
Именно поэтому в старости многие люди, которым удалось накопить значительные суммы денег, оказываются с чувством ложного удовлетворения - да, какие-то деньги накоплены, вроде бы можно себе позволить, например, отправиться в путешествие, но... Больше нет сил, да и страшно за свое здоровье.
Накопленные деньги не могут ослабить чувство сожаления, которое создают неиспользованные возможности. Многие сами не знают, зачем копили, но все лучшие годы проведены на работе и дома, в итоге они так и не познали частичку того, что дает жизнь.
Однако в этом случае люди спешат себя успокоить, что у них "хотя бы много денег". Исследования показывают, что у части людей, которым примерно 70 лет, есть эта проблема - всю жизнь копили, но когда жизнь прожита - никаких особенных воспоминаний нет. Да, эти люди отмечают, что копят на непредвиденные медицинские расходы, на жизнь в старости.
Как показывают исследования в США, люди на момент своей смерти обладают суммой минимум в 60 тысяч долларов. Это впечатляющий показатель, однако он позволяет задать вопрос: действительно ли стоило всю жизнь копить, лишать себя возможностей и нового опыта, чтобы умереть с десятками тысяч на банковском счете, которые так и не удалось потратить?
Именно поэтому часть людей живет с мыслью, что в момент смерти хорошо бы иметь на банковском счете почти ноль. Соответственно - если деньги не удалось потратить, то их можно хотя бы подарить своим близким, которые, скорее всего, найдут для них более эффективное применение.
Аналитики предлагают "золотую середину" - копить, но осознанно, например, на конкретную цель, которая действительно необходима, а не на что-то абстрактное. И экономить можно с помощью простого выборы - готовить дома, а не посещать часто рестораны, жить в небольшом доме, а не на вилле у моря, взятой в кредит. Это другой подход.
Каждый человек индивидуально должен решить, сколько ему надо накопить, сколько денег выделять на первоочередные нужды, а сколько тратить на себя.
Список желаний
Чего ты действительно хочешь? Это большой вопрос, ответ на который по-настоящему не знает никто. Многие создают списки желаний с вещами, которые они хотят приобрести или пережить, пока не умрут. Однако задумывается ли кто-то о том, сколько лет ему будет в момент достижения цели? Хочешь ли ты отправиться в Париж, когда тебе будет 40 или же 60? Хочешь ли ты учиться танцевать танго, когда тебе будет 20 или когда будет 50?
Каждый должен продумать для себя "временные рамки" того, какой жизненный опыт можно получить на конкретном этапе времени. Если это сделано, то становится проще осознавать течение времени в своей жизни и можно эффективнее использовать как время, так и деньги.
Во-первых, нужно понять, что время имеет значение. Здоровье с годами становится слабее, поэтому наиболее важные активности желательно запланировать на более молодой возраст. В этом случае, становясь старше, не нужно будет сожалеть о том, что пропущены желаемые занятия - например, прыжок с парашютом.
Еще одно важное дело - не откладывать получение конкретного опыта. Если например, мечта отправиться в сумасшедшее путешествие, то это нужно делать до того, как человек погрузится в семейную жизнь с несколькими детьми, когда на это нет ни времени, ни средств.
Пример этого - факт, что в детстве детям очень нравится вместе с родителями смотреть мультфильмы. С ходом времени дети растут, меняется и то, что они смотрят. Именно поэтому людям с детьми стоит насладиться периодом, когда они проводят время вместе с ними, так как позднее дети сами захотят стать независимыми и жить своей жизнью. То же самое относится и к жизненным приоритетам и желаниям. Есть конкретный период, когда их можно реализовать, а есть - когда уже нельзя.
Короче говоря, время каждого человека ограничено. Каждый сам должен решать, что делать со своими средствами. Нужно помнить, что жизнь коротка, а деньги - это средство, которое может помочь получить чудесные впечатления и опыт, которые чрезмерной экономией люди могут украсть сами у себя...
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