Как желание экономить каждый цент может обокрасть самого любителя копить

Однако в этом случае люди спешат себя успокоить, что у них "хотя бы много денег". Исследования показывают, что у части людей, которым примерно 70 лет, есть эта проблема - всю жизнь копили, но когда жизнь прожита - никаких особенных воспоминаний нет. Да, эти люди отмечают, что копят на непредвиденные медицинские расходы, на жизнь в старости.

Как показывают исследования в США, люди на момент своей смерти обладают суммой минимум в 60 тысяч долларов. Это впечатляющий показатель, однако он позволяет задать вопрос: действительно ли стоило всю жизнь копить, лишать себя возможностей и нового опыта, чтобы умереть с десятками тысяч на банковском счете, которые так и не удалось потратить?

Именно поэтому часть людей живет с мыслью, что в момент смерти хорошо бы иметь на банковском счете почти ноль. Соответственно - если деньги не удалось потратить, то их можно хотя бы подарить своим близким, которые, скорее всего, найдут для них более эффективное применение.

Аналитики предлагают "золотую середину" - копить, но осознанно, например, на конкретную цель, которая действительно необходима, а не на что-то абстрактное. И экономить можно с помощью простого выборы - готовить дома, а не посещать часто рестораны, жить в небольшом доме, а не на вилле у моря, взятой в кредит. Это другой подход.

Каждый человек индивидуально должен решить, сколько ему надо накопить, сколько денег выделять на первоочередные нужды, а сколько тратить на себя.

Список желаний

Чего ты действительно хочешь? Это большой вопрос, ответ на который по-настоящему не знает никто. Многие создают списки желаний с вещами, которые они хотят приобрести или пережить, пока не умрут. Однако задумывается ли кто-то о том, сколько лет ему будет в момент достижения цели? Хочешь ли ты отправиться в Париж, когда тебе будет 40 или же 60? Хочешь ли ты учиться танцевать танго, когда тебе будет 20 или когда будет 50?

Каждый должен продумать для себя "временные рамки" того, какой жизненный опыт можно получить на конкретном этапе времени. Если это сделано, то становится проще осознавать течение времени в своей жизни и можно эффективнее использовать как время, так и деньги.

Во-первых, нужно понять, что время имеет значение. Здоровье с годами становится слабее, поэтому наиболее важные активности желательно запланировать на более молодой возраст. В этом случае, становясь старше, не нужно будет сожалеть о том, что пропущены желаемые занятия - например, прыжок с парашютом.

Еще одно важное дело - не откладывать получение конкретного опыта. Если например, мечта отправиться в сумасшедшее путешествие, то это нужно делать до того, как человек погрузится в семейную жизнь с несколькими детьми, когда на это нет ни времени, ни средств.

Пример этого - факт, что в детстве детям очень нравится вместе с родителями смотреть мультфильмы. С ходом времени дети растут, меняется и то, что они смотрят. Именно поэтому людям с детьми стоит насладиться периодом, когда они проводят время вместе с ними, так как позднее дети сами захотят стать независимыми и жить своей жизнью. То же самое относится и к жизненным приоритетам и желаниям. Есть конкретный период, когда их можно реализовать, а есть - когда уже нельзя.

Короче говоря, время каждого человека ограничено. Каждый сам должен решать, что делать со своими средствами. Нужно помнить, что жизнь коротка, а деньги - это средство, которое может помочь получить чудесные впечатления и опыт, которые чрезмерной экономией люди могут украсть сами у себя...