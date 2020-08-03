Крупнейшим партиям в этом году пожертвовано 177 672 евро

Объединению "Для развития/За!" в прошлом году было пожертвовано 79 134 евро, а в этом году - 12 819 евро. Входящая в объединение партия "Для развития Латвии" в прошлом году получила пожертвования на сумму 123 856 евро, в этом году - 41 910 евро. "Движение За!" в прошлом году в виде пожертвований получило 11 879 евро, в этом году - 15 246 евро.

Объединению партий "Новое Единство" в прошлом году было пожертвовано 83 547 евро, в этом году - 893 евро. Входящей в объединение партии "Единство" в прошлом году было пожертвовано 196 895 евро, в этом году - 27 416 евро.

Партия "Согласие" в прошлом году получила пожертвования на сумму 187 885 евро, в этому году - 9480 евро.

Пожертвования Союзу "зеленых" и крестьян (СЗК) в прошлом году составили 76 781 евро, а входящие в него Крестьянский союз Латвии (КСЛ) и Латвийская Зеленая партия (ЛЗП) получили соответственно 20 755 евро и 114 057 евро. В этом году СЗК пожертвовано 8467 евро, КСЛ - 4090 евро, а у ЛЗП пожертвований не было.

Новой консервативной партии (НКП) в прошлом году пожертвовано 107 653 евро, в этом году - 22 213 евро. Национальное объединение Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) в прошлом году получило 99 879 евро, в этом году - 7876 евро.

Партии KPV LV в прошлом году перечислены пожертвования на сумму 20 720 евро, в этом году - 584 евро.

Из не представленных в Сейме политических сил партия "Прогрессивные" в прошлом году получила пожертвования на сумму 72 244 евро, Латвийское объединение регионов (ЛОР) - 31 877 евро, Русский союз Латвии (РСЛ) - 151 962 евро. В этом году "Прогрессивным" пожертвовано 10 715 евро, ЛОР - 7355 евро, РСЛ - 8608 евро.

Как сообщалось, в этом году вступили в силу изменения в законе о финансировании политических организаций, согласно которым государственное финансирование партий увеличилось в шесть раз. Согласно решению KNAB, в последующие четыре года "Согласие" ежегодно будет получать 800 000 евро, KPV LV - 643 369 евро, НКП - 626 420,50 евро, "Для развития/За!" - 586 964 евро, VL-TB/LNNK - 557 129 евро, СЗК - 489 163,50 евро, "Новое Единство" - 416 535,50 евро, ЛОР - 169 371,50 евро, РСЛ - 136 336 евро, "Прогрессивные" - 106 203,50 евро.