Пострадавшие от Covid-19 латвийские предприятия получат от Еврокомиссии 51 миллион евро

В рамках программы с помощью прямых дотаций будет покрываться до 25% обязательных взносов социального страхования, которые выплачивают предприниматели.

Программа будет доступна предприятиям всех отраслей, которые занимаются экспортом, но есть исключения - первичное сельскохозяйственное производство, обработка сельхозпродуктов, рыболовство и аквакультура, а также финансовая отрасль.

Цель программы - обеспечить потребность пострадавших от кризиса предприятий в оборотных средствах. Поддержка одного предприятия не может превышать 800 000 евро. Комиссия пришла к выводу, что латвийская программа соответствует условиям временного регулирования ЕС.