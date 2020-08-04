Вт, 4.08.2020
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Пострадавшие от Covid-19 латвийские предприятия получат от Еврокомиссии 51 миллион евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Европейская комиссия утвердила программу поддержки пострадавшим от Covid-19 латвийским предпринимателям в размере 51 млн евро, сообщил агентству LETA пресс-секретарь представительства Еврокомиссии Каспар Кейцс.

В рамках программы с помощью прямых дотаций будет покрываться до 25% обязательных взносов социального страхования, которые выплачивают предприниматели.

Программа будет доступна предприятиям всех отраслей, которые занимаются экспортом, но есть исключения - первичное сельскохозяйственное производство, обработка сельхозпродуктов, рыболовство и аквакультура, а также финансовая отрасль.

Цель программы - обеспечить потребность пострадавших от кризиса предприятий в оборотных средствах. Поддержка одного предприятия не может превышать 800 000 евро. Комиссия пришла к выводу, что латвийская программа соответствует условиям временного регулирования ЕС.

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