Lux Express в первом полугодии перевезла на 43% меньше пассажиров

По его словам, пандемия Covid-19 повлияла и все еще влияет на международные перевозки. Самое большое влияние Lux Express ощутила в марте, когда были закрыты международные маршруты. Ограничения между странами Балтии были сняты в конце мая, но Lux Express все еще не совершает рейсы в Россию и Беларусь.

Кроме того, по словам Реммеля, на желание и потребность людей ездить влияют ограничения не только в транспортной, но и в других сферах - на публичные мероприятия, учебу, командировки. В первом полугодии оборот предприятия уменьшился более чем на 40%.

Реммель рассказал, что жители стран Балтии стали путешествовать на 40% меньше. Правда, количество молодых пассажиров (до 26 лет включительно) осталось на уровне прошлых лет, а количество молодых людей из Финляндии на маршрутах Lux Express в Балтии даже выросло на 50%.

Прогнозировать дальнейшие тенденции невозможно, так как все зависит от эпидемиологической ситуации, которая в Европе постоянно меняется. "Мы считаем, что при условии успешной борьбы с Covid-19 количество пассажиров вернется к прежним показателям к следующему лету", - сказал Риммель.