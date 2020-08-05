Реформу уровней больниц хотят закончить до конца года

До сентября предполагается закончить переговоры с больницами, чтобы 2021 год они начали уже с новыми договорами с Национальной службой здравоохранения. Однако скорость реформы зависит от результатов переговоров с больницами, сказала министр.

По словам председателя комиссии Андриса Скриде, одна из проблем заключается в том, что пациенты перевозятся в больницы более высокого уровня недостаточно быстро, и больницам низкого уровня приходится лечить заболевания, которые они не должны.

Депутат Анда Чакша заявила, что затраты на транспортировку пациента должны входить в стоимость услуги. Кроме того, пациенту нужно обеспечивать и доставку назад к месту жительства.

Заместитель руководителя Инспекции здравоохранения Анита Слокенберга рассказала об аудите больниц, который выявил, например, такие проблемы, как разная нагрузка специалистов в больницах разного уровня при сопоставимых зарплатах, нехватка контроля над интернистами, совмещение должностей.

В частности, один анестезиолог отработал 423 часа в месяц, причем в один из дней его смены составили 31 час.

Инспекция не возражает против того, чтобы врач работал в нескольких местах, но лучше обеспечивать ему достойную зарплату, так как из-за нагрузки снижается качество работы, отметила Слокенберга.