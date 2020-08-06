Фото ⟩ "Ядерное оружие подрывает безопасность". 75 лет бомбардировке Хиросимы

С самых первых дней своего рождения в 1945 году Организация Объединенных Наций признала необходимость полного запрещения ядерного оружия. Однако спустя 75 лет после атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки, человечество не достигло поставленной цели. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая по случаю очередной годовщины трагедии, последствия которой ощущаются до сих пор.

США нанесли ядерный удар по Хиросиме 6 августа, а три дня спустя "ядерный гриб" поднялся над другим японским городом - Нагасаки. Общее число погибших - от 90 до 166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 до 80 тыс. человек - в Нагасаки.

Масштабы разрушений и человеческих страданий не поддаются описанию. Вместе с тем, как подчеркнул Генсек ООН, местные жители, пережившие трагедию, предпочли стать "символом стойкости и надежды". Он напомнил, что во имя благополучия всего человечества "хибакуся" - так называют тех, кто остался в живых - стали "активными сторонниками всеобщего запрещения ядерного оружия".

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"75 лет - достаточный срок, чтобы понять, что владение ядерным оружием подрывает, а не укрепляет безопасность", - отметил глава ООН. Он с сожалением отметил, что созданные в годы холодной войны системы контроля над вооружением "разваливаются".

"Разногласия, недоверие и отказ от диалога могут привести мир к бесконтрольной стратегической гонке ядерного вооружения, - предупредил Антониу Гутерриш. - Государства, владеющие ядерным оружием, модернизируют свои арсеналы и создают новое опасное оружие и системы его доставки".

По его словам, эта тенденция может привести к преднамеренному или даже случайному использованию оружия массового уничтожения.

Он призвал международное сообщество приложить усилия для полной ликвидации смертоносных арсеналов. По его словам, все страны могут сыграть позитивную роль в этом вопросе, но главная ответственность лежит на странах, владеющих ядерным оружием.