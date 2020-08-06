В Риге ни на один праздник в этом году не будет бесплатного общественного транспорта, постановила временная администрация Рижской думы.
В дни праздника Риги 14-16 августа транспорт в Риге будет ходить по графику выходного дня, но останется платным, информировали в отделе общественных отношений Рижской думы.
Такое решение принято, чтобы не создавать скопления людей в общественном транспорте и поддерживать дистанцирование.
Решено также, что общественный транспорт не будет бесплатным в государственный праздник 18 ноября и на Новый год 31 декабря и 1 января, как это было в прежние годы. В эти дни будут действовать те же скидки, что и в обычные выходные.
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