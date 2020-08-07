Ликвидатор ABLV Bank: "Не уверен, что обыски в офисе эффективны"

По его словам, процессуальные действия не влияют на процесс ликвидации банка, потому что касаются событий, которые происходили до ликвидации.

Ликвидатор банка ABLV Bank Андрис Ковальчук ФОТО: Evija Trifanova/LETA

"Эмоционально это, конечно же, влияет. Ясно, что нет никакого удовольствия, когда рабочий день прерывается появлением таких гостей. В коллективе мы чувствуем эмоциональное напряжение еще несколько недель после таких событий", - сказал Ковальчук, добавив, что ту же информацию банк предоставляет правоохранительным органам по письменным запросам.

"Если измерять объем информации, переданный за эти годы, то по запросам ее поступило несоизмеримо больше, чем в результате обысков. Я не уверен, насколько эффективен в наши дни в банках этот способ - являться в офис, потому что вся информация хранится в электронном виде, а не лежит на столе", - заявил ликвидатор.

Он добавил, что сотрудничество с правоохранительными органами ведется постоянно и будет вестись до тех пор, пока не станет ясно, что именно стало причиной заявлений FinCEN об ABLV Bank.

На вопрос, какая сумма средств клиентов ABLV Bank сейчас заморожена как потенциально преступные средства, администратор не ответил, так как не имеет права разглашать эту информацию.