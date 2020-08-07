"Мы с тревогой ждем каждой пятницы". Туроператоры живут в неизвестности

Операторы понимают, что возможности государственной поддержки ограничены, потому что никто в мире не может сказать, как будет дальше развиваться ситуация с Covid- 19.

"Мы с тревогой ждем каждой пятницы, когда Центр профилактики и контроля заболеваний публикует список опасных и безопасных стран. В последнее время список "плохих" стран увеличивается. Теперь в него войдут и Нидерланды", - говорит директор предприятия Balticvision Эрик Лингеберзиньш.

Главное направление работы этой компании - входящий туризм с предложениями местных ремесленников и знакомством с национальной кухней. В июле оборот по сравнению с прошлым годом упал на 97%, клиентов мало.

Финские туристы, прибывающие на пароме, как и посетители кемпингов, не являются целевой аудиторией компании. В 2019 году клиенты Balticvision были в основном из Германии, Нидерландов, Швейцарии, также из Италии и Испании, США и Австралии.

В этом году клиентов из третьих стран, Швейцарии и Испании нет.

Июль сначала обнадеживал, потому что появились отдельные группы немцев и голландцев, но сейчас ситуация снова ухудшается. К тому же близятся осень и зима, когда туристический поток иссякает.

"Со своими ресурсами, если ситуация не изменится, мы продержимся до января", - сказал Лингеберзиньш.