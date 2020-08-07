Фото ⟩ Сдан в эксплуатацию крупнейший в Балтии конференц-центр ATTA CENTRE

"Мы гордимся тем, что именно Рига теперь по праву может называться балтийской столицей делового туризма. Однако главный приоритет нашей работы сейчас – это здоровье и безопасность каждого гостя", - отмечает Янис Астахов, генеральный директор ATTA CENTRE.

"Со всей ответственностью могу сказать, что мы готовы работать в условиях ограничений, введенных на государственном уровне в отношении проведения массовых мероприятий. Наша профессиональная команда, во многом опираясь на опыт коллег, ведущих специалистов из других стран, разработала специальную программу - внутренний протокол самоконтроля ATTA CLEAN. Эта программа регламентирует работу центра во всех его аспектах - это особые правила кейтеринга, дезинфекции поверхностей, кондиционирования воздуха, соблюдения необходимой дистанции, функционирования общественных пространств центра, контроль температуры всех гостей, и так далее".

К настоящему моменту в офисном центре ATTA Workspace уже сдано более 60% площади.

"Мы рады видеть, какой интерес вызвал ATTA CENTRE еще на этапе строительства, - отмечает Надиа Игнасе, директор отдела продаж. Уже с сентября помещения конференц-центра забронированы под десятки мероприятий самого разного плана - семинары, банкеты, публичные развлекательные мероприятия.

Как отмечают авторы проекта, ATTA - это больше, чем просто помещения для аренды. Это целая экосистема, внутри которой планируется развивать и другие направления - центр инноваций для стартапов, центр экспозиций Samsung, а также научный хаб с университетами, развитию которого будет уделено особое внимание. Образовательное направление для ATTA CENTRE является одним из приоритетных, а сам учебно-исследовательский центр расположится на втором этаже здания.

Отдельное внимание уделено и собственной программе мероприятий. В рамках ивент-программы уже в октябре состоятся первые выставки, форумы и другие культурно-развлекательные мероприятия, организованные непосредственно командой ATTA CENTRE.

"Программа ANTENNA - особая гордость нашего центра", - рассказывает Наталья Мисиня, директор отдела мероприятий и выставок ATTA CENTRE. "Это уникальная серия различных тематических форумов, в рамках которых мы собираем местных и зарубежных спикеров - ученых, художников, спортсменов и других выдающихся специалистов самых разных отраслей". Подробная программа мероприятий скоро будет опубликована на официальном сайте ATTA CENTRE.

ATTA CENTRE обладает широкими техническими возможностями - здесь можно проводить самые разные мероприятия: выставки, конференции, банкеты, а также культурные, художественные и спортивные мероприятия любого формата. Высокотехнологичная мультимодульная система позволяет без потери качества шумоизоляции менять планировку всего первого этажа - в зависимости от формата мероприятия.

Как отмечают авторы проекта, в основу концепции бизнес-центра легла идея муравейника, как символ созидательного совместного труда. В вестибюле ATTA CENTRE будет установлен уникальный 5-метровый террариум с муравьями вида atta, созданный в сотрудничестве с Рижским Национальным зоопарком.

Галерея: Сдан в эксплуатацию крупнейший в Балтии конференц-центр ATTA CENTRE