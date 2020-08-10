Расходы на хранение денег в ABLV Bank составляют более 10 млн евро в год

Расходы ликвидируемого ABLV Bank на хранение денег из-за отрицательных ставок составляют более 10 млн евро в год, заявил в интервью агентству LETA ликвидатор банка Андрис Ковальчук.
В целом расходы на содержание банка удалось значительно снизить, включая административные.
"Уже сокращение количества работников говорит о том, что расходы упали более чем наполовину. Вторая часть - это связанные с ликвидацией специфические статьи расходов. Одна из них - хранение денег, что составляет у нас более 10 млн евро в год", - сказал ликвидатор.
Банк пытается уменьшить этот отрицательный эффект, активно участвуя в аукционах государственных ценных бумаг. Вторая крупная статья расходов - это затраты на проверки.
По словам Ковальчука, в ABLV Bank работает примерно 240 человек. Для сравнения, в феврале 2018 года перед закрытием в банке было 670 сотрудников.
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