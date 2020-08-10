Расходы на хранение денег в ABLV Bank составляют более 10 млн евро в год

"Уже сокращение количества работников говорит о том, что расходы упали более чем наполовину. Вторая часть - это связанные с ликвидацией специфические статьи расходов. Одна из них - хранение денег, что составляет у нас более 10 млн евро в год", - сказал ликвидатор.