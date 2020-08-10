Пн, 10.08.2020
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В Эстонии начинаются совместные учения ВМС стран Балтии: будут обезвреживать взрывные устройства

Иллюстративные фото

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

В порту Тойла в Эстонии начались совместные учения балтийских стран Divex. Принимающие в них участие саперы-водолазы обезвредят взрывные устройства, обнаруженные в районе порта Тойла.

Учения саперов-водолазов военно-морских сил стран Балтии будут проходить до пятницы, в них участвуют 12 саперов-водолазов из Эстонии, семь из Латвии и восемь из Литвы, сообщила BNS пресс-служба военно-морских сил Эстонии. В учениях также принимает участие департамент полиции и погранохраны Эстонии.

Во время учений саперы-водолазы совершат погружения к 30 ранее установленным военно-морскими силами взрывным устройствам. Взрывные устройства, которые будет невозможно взорвать на месте, планируется доставить в безопасные места и там обезвредить.

Divex - ежегодные учения ВМС стран Балтии. В следующем году они пройдут в Латвии.

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