КГБ Беларуси заявляют, что предотвратили покушение на Светлану Тихановскую

Согласно словам Вакульчика, КГБ получил сообщение из штаба Тихановской об опасениях за ее жизнь.

"Перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что "нужна сакральная жертва". Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан", - приводит его слова ТАСС.

В результате, согласно словам главы КГБ, по поручению президента Александра Лукашенко, на охрану штаба Тихановской направили 120 человек.

Утром 10 августа сам Лукашенко сообщил, что штаб Тихановской был взят под охрану после получения оперативной информации о готовящихся провокациях.