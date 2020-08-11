Посол: Латвия и Россия разработают договор о сотрудничестве на границе

Такой договор очень важен для борьбы с нелегальными сделками, подчеркнул посол.

Риекстиньш отметил, что за последние три года были направления, где сотрудничество Латвии и России развивалось довольно успешно.

Если посмотреть на динамику до пандемии Covid-19, то видно, что за последние годы очень существенно выросла торговля товарами и услугами.

Россия входит в первую пятерку внешнеторговых партнеров Латвии, в том числе занимает третье место по экспорту и пятое - по импорту. Объем торговли с Россией составляет около 3 млрд евро, отметил посол.

До пандемии количество приезжающих в Латвию российских туристов каждый год увеличивалось на 7-9%. На межгосударственном уровне также продвигается решение небольших договорно-правовых вопросов, отметил посол.

"Так что есть вещи, которые мы в практической плоскости можем вполне нормально решать, но, разумеется, существует целый ряд политических проблем, расхождения во взглядах на исторические и внешнеполитические вопросы - о роли России в контексте Украины, аннексия Крыма. Это те темы, где диалог, естественно, затруднен", - сказал Риекстиньш.