Еще один загадочный объект в Латвии - колодец из огромных каменных блоков посреди поля, который, согласно легендам, когда-то был частью могущественной усадьбы силача и волшебника Кинта, построенной из огромных камней.

"Главное - не упасть внутрь", - подумал я, пробираясь через огромное поле, заросшее высокой травой. Я искал колодец, построенный примерно в 17 веке силачом и волшебником Кинтом из почти двухметровых каменных глыб. Я, конечно, не заметил, что удобнее было попасть к колодцу, идя по краю поля, где даже были какие-то указатели, поэтому шёл напрямую, надеясь, что колодец меня не поглотит, как черная дыра.

ФОТО: Из личного архива

Когда я брел через поле, я также волновался о собаках и рассерженных хозяевах, через поле которых я пробирался, хотя, похоже, там ничего не росло, кроме сорняков. Как бы там ни было, к археологическому памятнику нужно было добраться.

Вот и он. Яма в земле - заросшая травой и кустами, окруженная бревенчатым забором, чтобы никто туда не провалился. Зеленая вода в колодце (уже не прозрачная и вкусная, как вино, как гласят легенды), напиться не получится. Глубина колодца тоже непонятна, мерить не хочется. Говорят, что тщательно обработанные куски камня, из которых сделан колодец, почти два метра в длину. Никому не понятно, как перемещали эти тяжелые камни. Вроде бы с помощью сильной лошади, которая якобы была на ферме Кинта, или с помощью магических способностей самого Кинта.

Некоторые историки считают,что колодец и остальная часть усадьбы, которую снесли в середине 19 века, старше 17 века. Однако как сообщает сайт senvietas.lv, это место было заселено с 17 по 19 век. В 1975 году археологам удалось это выяснить.

ФОТО: Из личного архива

"В 1975 году древнее место Кинта было археологически изучено, и было установлено, что оно было заселено в 17-19 веках. Однако неизвестно, велись ли в то время масштабные строительные работы с крупными камнями, которые сохранились только на месте колодца. Рассказы предполагают, что древнее место Кинта может быть даже старше 17 века. В любом случае, в народе все еще можно слышать истории о силаче Кинте, который проделал здесь огромную работу, используя свою белую кобылу в качестве единственного помощника, - пишет на сайте senvietas.lv.

Вот, а теперь от могучей усадьбы остался только колодец. Если вы оказались в Циравской волости Лиепайского района, то не проходите мимо, посмотрите на этот мегалит.