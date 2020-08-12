Минфин предлагает начать налоговые изменения с введения обязательного страхования здоровья

На первом этапе налоговых изменений, который начнется в 2021 году, планируется ввести обязательный платеж по страхованию здоровья. Чтобы предотвратить увеличение налоговой нагрузки для лиц с низкими и средними доходами, дифференцированный необлагаемый минимум будет повышен с 300 до 350 евро в месяц.

Также планируется ввести обязательный объект социальных взносов для общего налогового режима и тех работающих в альтернативных режимах, у кого месячный доход не достигает минимальной зарплаты. Режим налога микропредприятия будет реорганизован.

Второй этап налоговых изменений предусмотрен с 2022 года и предполагает, что за доходы от хозяйственной деятельности в размере более 20 004 евро в год (1667 евро в месяц) социальные взносы будут взиматься со всего объема доходов.

Третий этап начнется с 2023 года и предусматривает, что социальные взносы будут взиматься в полном объеме с фактических доходов на всех уровнях доходов от хозяйственной деятельности.

На всех этапах налоговой реформы предусмотрено постепенное повышение акциза на табачные изделия. Изменится также налог на транспортные средства при определенном уровне выбросов CO2, а для предотвращения ввоза в Латвию старых машин предусмотрено восстановить налог на регистрацию легковых автомобилей.