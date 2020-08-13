Вт, 18.08.2020
Женщины вышли для того, чтобы остановить насилие, чтобы достучатся до этой власти, чтобы вернуть своих родных. И это сработало. Цветы, слезы и любовь стали мощным оружием. Исполнительница белорусского происхождения Кэтти
129

События в Беларуси: Лукашенко наградил силовиков, протесты продолжаются

ФОТО: Dmitri Lovetsky / AP

Неделя, изменившая Беларусь: после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, страна вышла на улицы. "Вы - овцы, народец, пушечное мясо, криминал и во всем виноваты провокации извне по методичке", - говорит своему народу и союзникам Лукашенко. 

Народ же встает в цепи солидарности, целует силовиков, опустивших щиты, снимает тапки, залезая на скамейки, и убирает за собой мусор после протестов. Их избивают, а они дарят цветы друг другу и поют народные песни. Они удивляют весь мир и, возможно, самих себя. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве. 

18 августа. Главное:

  • К вечеру 17 августа люди снова начали выходить на акцию протеста. Место сбора - площадь Независимости. После этого тысячи человек направились к изолятору на Окрестина.
  • Люди простояли у изолятора почти до полуночи, но разошлись, чтобы вернуться утром.
  • Ангела Меркель пообщается по телефону с Владимиром Путиным. Тема - Беларусь.
  • Лукашенко заявил о возможности перевыборов. Но только после принятия новой Конституции.
  • Партии Европарламента назвали Лукашенко персоной нон грата и попросили Россию не вмешиваться
  • Глава штаба Тихановской Мария Мороз призвала белорусов бастовать.
  • Евросоюз проведет внеочередной саммит в связи с событиями в Беларуси.
  • Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Рабочие других заводов собрались неподалеку и выступили против Лукашенко.
  • Тихановская в новом видеообращении заявила, что готова стать национальным лидером перед новыми выборами.
  • К забастовке присоединились более трехсот сотрудников государственного телевидения.
  • МИД Латвии вызвал посла Беларуси.
  • Текстовая прямая трансляция:

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ