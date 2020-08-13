Министерство иностранных дел получило информацию о том, что в Беларуси задержаны два жителя Латвии, сообщает министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Esam saņēmuši ziņu, ka Baltkrievijā ir aizturēti divi Latvijas valstspiederīgie, Ārlietu ministrija un vēstniecība sniedz nepieciešamo konsulāro atbalstu un cenšas panākt viņu atbrīvošanu. Aicinu iepazīties ar ceļošanas brīdinājumu https://t.co/JPPC4FtglO— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 13, 2020
По словам политика, министерство иностранных дел и посольство оказывают необходимую консульскую поддержку и добиваются их освобождения.
В то же время министр призывает людей ознакомиться с предупреждением о поездках в Беларусь. В связи с ситуацией в Беларуси после президентских выборов 9 августа МИД призывает граждан Латвии проявлять осторожность в общественных местах, где собирается большое количество людей, а также не выходить на улицы в вечерние часы.
МИД напоминает, что, будучи в чрезвычайной ситуации необходимо немедленно связаться с посольством Латвии в Беларуси, латвийским консулом в Витебске или с круглосуточным дежурным консульского отдела МИД по телефону 371 26 337 711 или по э-почте palidziba@mfa.gov.lv.
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