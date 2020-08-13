Чт, 13.08.2020
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В Беларуси задержаны два жителя Латвии

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/Reuters/EPA

Министерство иностранных дел получило информацию о том, что в Беларуси задержаны два жителя Латвии, сообщает министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

По словам политика, министерство иностранных дел и посольство оказывают необходимую консульскую поддержку и добиваются их освобождения.

В то же время министр призывает людей ознакомиться с предупреждением о поездках в Беларусь. В связи с ситуацией в Беларуси после президентских выборов 9 августа МИД призывает граждан Латвии проявлять осторожность в общественных местах, где собирается большое количество людей, а также не выходить на улицы в вечерние часы.

МИД напоминает, что, будучи в чрезвычайной ситуации необходимо немедленно связаться с посольством Латвии в Беларуси, латвийским консулом в Витебске или с круглосуточным дежурным консульского отдела МИД по телефону 371 26 337 711 или по э-почте palidziba@mfa.gov.lv.

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