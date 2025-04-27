Более 1000 вакансий: в Риге пройдет ярмарка вакансий

На мероприятии работодатели предложат более 1000 вакантных рабочих мест.

Соискатели смогут лично встретиться с работодателями из различных отраслей, обсудить условия труда, особенности работы и другие вопросы, связанные с трудоустройством, а также пройти собеседования. Для соискателей с нарушениями слуха на ярмарке будет доступна услуга сурдопереводчика.

В числе участников ярмарки будут такие работодатели, как Apollo Kino, муниципальная полиция Юрмалы, Kesko Senukai Latvia, KFC, Ķekava Foods, Latvijas dzelzceļš, Lenoka, Рижский аэропорт, Лиепайский автобусный парк, Light Guide Optics International, Numeri, O'Learys, Pasažieru vilciens, Восточная клиническая университетская больница Риги, муниципальная полиция Риги, Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба и другие.

На ярмарке также будет работать стенд Государственного агентства занятости. Специалисты NVA будут консультировать по вопросам планирования карьеры, поиска работы и мобильности труда, а также предоставлять информацию о доступных услугах агентства, в том числе о возможностях получения и повышения необходимых знаний и навыков при поддержке государства.