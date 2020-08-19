Жители Латвии назвали главные сложности при открытии собственного бизнеса

При этом 44% респондентов указали, что самый сложный момент в открытии собственного бизнеса - это налоги и сборы, 31% считают, что это получение лицензий и разрешений, 23% самым сложными назвали составление бизнес-плана, 22% - генерирование и формулирование бизнес-идей.

В ходе опроса респонденты в возрасте от 18 до 29 лет наряду с привлечением финансирования и капитала сложным назвали получение лицензий и разрешений, в то время как респонденты в возрасте от 30 до 69 лет чаще упоминали налоги и сборы.

"Будущим предпринимателям необходимо понимать, стоит ли реализовывать бизнес-идею. Часто вначале капитал и финансирование вообще не нужны",

- отметила представитель LIAA Сармите Карлсоне.

Опрос был проведен в рамках конкурса инновационных бизнес-идей LIAA "Кубок идей" в июне этого года, в нем приняли участие 1012 латвийцев в возрасте от 18 до 74 лет.