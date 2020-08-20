Министр: выехавшие за пределы ЕС латвийцы из-за Covid-19 могут там застрять надолго

По словам министра, люди едут за границу, очень хорошо зная, какова ситуация в мире и то, что из-за Covid-19 страны могут вводить различные ограничения на перемещение.

Поэтому, по словам Ринкевича, не стоит надеяться, что Министерство иностранных дел сумеет их доставить обратно в течение нескольких дней, так как возможности помочь теперь еще меньше, чем в начале пандемии весной.

Ринкевич вновь призвал жителей Латвии очень тщательно взвешивать необходимость зарубежных поездок и выбирать для отдыха максимум поездки в пределах стран Балтии.

Министр отметил, что ситуация очень изменчива, и страны, которые еще вчера были в "зеленом" списке, сегодня уже могут попасть в "красный", который требует соблюдать самоизоляцию после возвращения из них.

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