Помните кабана, укравшего у нудиста ноутбук? Это Эльза, и немцы требуют защитить ее от охотников!

RUS TVNET ранее писал об этом курьезном случае. Подробнее тут.

Оказывается, что данная история уже получила свое продолжение.

Представители лесного хозяйства заявили, что в последнее время кабаны потеряли свою обычную робость по отношению к людям, потому есть вероятность того, что кабана-маму "уберут". Но свиноматку с поросятами не будут отстреливать, пока детеныши не станут достаточно взрослыми, чтобы позаботиться о себе самостоятельно.

Ежегодно в Берлине отстреливают до двух тысяч кабанов во время сезона охоты, который начинается осенью.

"Не нужно забывать, что дикие кабаны могут проявить агрессию по отношению к людям и заразить их, например, свиной чумой", - ранее сказала Кати Каммер, менеджер лесного хозяйства.

После данных заявлений жители Берлина начали выходить на демонстрации с призывами спасти Эльзу (так назвали свиноматку. - Прим. ред.) и других ее сородичей. Кроме того, активисты начали собирать подписи под петицией, сообщает BBC.