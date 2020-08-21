Пт, 21.08.2020
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  • Помните кабана, укравшего у нудиста ноутбук? Это Эльза, и немцы требуют защитить ее от охотников!

Помните кабана, укравшего у нудиста ноутбук? Это Эльза, и немцы требуют защитить ее от охотников!

ФОТО: Facebook/Adele Landaeur

Кабана, который несколько недель назад в лесу Берлина украл у голого отдыхающего мужчины ноутбук, возможно, "уберут". Об этом сообщает издание The Irish Times.

RUS TVNET ранее писал об этом курьезном случае. Подробнее тут.

Оказывается, что данная история уже получила свое продолжение. 

Представители лесного хозяйства заявили, что в последнее время кабаны потеряли свою обычную робость по отношению к людям, потому есть вероятность того, что кабана-маму "уберут". Но свиноматку с поросятами не будут отстреливать, пока детеныши не станут достаточно взрослыми, чтобы позаботиться о себе самостоятельно.

Ежегодно в Берлине отстреливают до двух тысяч кабанов во время сезона охоты, который начинается осенью.

"Не нужно забывать, что дикие кабаны могут проявить агрессию по отношению к людям и заразить их, например, свиной чумой", - ранее сказала Кати Каммер, менеджер лесного хозяйства.

После данных заявлений жители Берлина начали выходить на демонстрации с призывами спасти Эльзу (так назвали свиноматку. - Прим. ред.) и других ее сородичей. Кроме того, активисты начали собирать подписи под петицией, сообщает BBC.

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