НКП готова отступить от требования о повышении необлагаемого минимума до 500 евро

В распространенном пресс-релизе цитируется министр юстиции Янис Борданс (НКП), который отметил, что Министерство финансов пересмотрело свое первоначальное предложение, предполагающее повышение ряда налогов.

По мнению НКП, Минфин в настоящее время движется в правильном направлении, но по-прежнему отсутствует четкое предложение в отношении семейных пособий, снижения налогового бремени для получателей малых и средних зарплат и мер по сокращению бюрократии в работе Службы государственных доходов.

"Вопрос демографии критически важен для Латвии, поэтому консервативные в контексте бюджета следующего года готовы отступить от требования повысить дифференцированный необлагаемый минимум до 500 евро, если вместо этого будет предложена четкая поддержка семьям", - заявил Борданс.

Министр также выразил обеспокоенность тем, что Министерство финансов и премьер-министр все еще избегают разговоров о снижении налога на недвижимость в контексте налоговой реформы.

Он подчеркнул, что в информационном отчете Минфина этот вопрос фактически не рассматривается.