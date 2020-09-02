Правительство поддержало налоговые изменения с 2021 года

Предусмотрено, что налоговые изменения будут вводиться в три этапа.

Первый этап

На первом этапе, который вступит в силу с 2021 года, будет на один процентный пункт снижена ставка обязательных соцвзносов и до 1800 евро повышен порог дохода, к которому применяется дифференцированный налогонеоблагаемый минимум.

Если с 1 января минимальная зарплата составит 500 евро, то минимальный размер соцвзносов будет около 170 евро.

С 2021 года планируется ввести минимальный объект соцвзносов в общем налоговом режиме и альтернативных налоговых режимах для занятых с доходами не выше минимальной зарплаты, а работающие с более высоким доходом будут платить соцвзносы в размере 5% на пенсию и 5% на социальное страхование.

Также с 2021 года изменится распределение подоходного налога с населения между государством и самоуправлениями - доля государства увеличится с 20% до 25%.

Второй этап

На втором этапе изменений с 2022 года будут повышены соцвзносы для доходов от хозяйственной деятельности выше 20 004 евро в год или 1667 евро в месяц - они будут взиматься со всего дохода от хозяйственной деятельности.

Третий этап

На третьем этапе с 2023 года планируется установить, что на всех уровнях дохода от хоздеятельности социальные взносы платятся в полном размере от фактических доходов.

На всех этапах реформы предусмотрен постепенное повышение акцизного налога на табак и индексация налогов на транспортные средства.