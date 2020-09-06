Вс, 6.09.2020
Эстонцы по-прежнему не могут обойтись без латвийского алкоголя. Вся парковка заполнена эстонскими автомобилями, есть и машины с финскими номерами. Приезжают по разным причинам. Кто приезжает на экскурсию с детьми, кто что-то посмотреть, например, Сигулду. А на обратном пути нельзя проехать мимо, если построена стоянка. Койт, житель Эстонии
Койт, житель Эстонии
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Экономика
  • Более 3300 евро в месяц. Латвийцы рассказали, сколько денег им хватит, чтобы удовлетворить все желания
2

Более 3300 евро в месяц. Латвийцы рассказали, сколько денег им хватит, чтобы удовлетворить все желания

Банкноты евро

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Чтобы удовлетворить все желания и осуществить мечты, латвийцам в месяц необходимо в среднем 3378 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством SKDS в июле.

В этом году названная респондентами сумма на 176 евро меньше, чем в прошлом году, когда латвийцы для осуществления всех желаний хотели зарабатывать в среднем 3554 евро.

В 2000 году латвийцы хотели получать в месяц для удовлетворения всех желаний 1164 евро, к 2008 году эта сумма выросла до 2434 евро, а в 2012 году в связи с экономическим кризисом уменьшилась до 1930 евро.

В последующие годы сумма желаемого месячного дохода быстро росла и начиная с 2015 года не была меньше 3294 евро.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ
Back