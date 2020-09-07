Вселатвийское голосование "Собака или кошка?" призывает людей выступить за благополучие животных

По данным организации ESDAW* в Европе насчитывается около 100 000 брошенных животных. Чтобы мотивировать людей выступать за благополучие и защиту животных, а также определить, кого у нас в стране больше - любителей собак или кошек, всем жителям Латвии предлагается проголосовать на специальной онлайн-платформе www.sunsvaikakis.lv. Голосование будет проходить весь сентябрь и вплоть до 4 октября 2020 года, когда во всем мире будет отмечаться Международный день защиты животных.

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Скайсте Сруогайте (Skaiste Sruogaite), директор по корпоративным коммуникациям в странах Балтии, Балканах и Адриатике компании Mars: "Международный день защиты животных призывает людей обратить внимание на вопросы благополучия и защиты животных. Побуждая людей принять участие в этом голосовании, мы не только стараемся решить извечную "дилемму": Латвия - страна кошек или собак, но и хотим, чтобы люди задумались и захотели заботиться о тех домашних животных, которые в этом больше всего нуждаются. Поэтому, в конце голосования, бренды Whiskas и Pedigree, цель которых - сделать мир для домашних животных лучше, пожертвуют 7 тонн корма в приюты для животных по всей Латвии".

Расчеты приюта для животных Ulubele свидетельствуют о том, что живущие в приюте животные ежедневно потребляют около 100 килограммов корма для домашних животных. В месяц это получается примерно 3000 килограммов. Поэтому, чтобы обеспечить необходимое количество корма для кошек и собак приюта, необходимы регулярные инвестиции. Не говоря уже о других потребностях.

"В нашем приюте высоко ценятся все аспекты благополучия животных - начиная от предоставления правильного питания и до социализации питомцев. Следует отметить, что, хотя в нашей стране все еще разрешено держать собак на цепи, в нашем приюте мы это не практикуем и не позволяем делать это людям, которые хотят "усыновить" собаку. Помочь приюту люди могут разными способами - это может быть не только пожертвование кормов для домашних животных, но и финансовая помощь, волонтёрская работа по социализации животных и т.п.", - говорит Илзе Джонсоне, руководитель приюта для животных Ulubele.

Чтобы побудить общественность участвовать в голосовании "Собака или кошка?", конкурс будут вести два лидера команд. Команду #suņumīlis возглавит музыкант Агнесе Розниеце (Раковска) из группы Triānas parks, а команду #kaķumīlis возглавит комик и музыкант Эдгарс Балиньш из группы Singapūras satīns и член ассоциации комиков Comedy Latvia.

Агнесе Розниеце, музыкант и владелица собаки Канелис: "Собака - это верное, надежное и делящееся безоговорочной любовью животное. Я думаю, это здорово, что в нашем обществе есть люди, которые могут протянуть животным руку помощи. По стечению обстоятельств, я как раз недавно нашла в приюте собаку для своего товарища из группы, которая сейчас стала счастливым семейным любимчиком".

Эдгарс Балиньш, комик и владелец кота Газе: "Я любитель кошек, потому что эти домашние питомцы величественные, уверенные в себе и излучают особую энергию. Я призываю всех рассматривать это мероприятие не как вечное соревнование между кошками и собаками, а как искренний жест нашим четвероногим друзьям, показывающий, что мы с ними, и что они для нас очень дороги".

7 тонн кормов для животных, пожертвованных Whiskas и Pedigree, будут доставлены в несколько приютов для животных по всей Латвии, а именно: в Ulubele, Labās Mājas, Slokas dzīvnieku patversme, Jelgavas dzīvnieku patversme, Pūkainis.lv, Liberta и Ar sirdi delnā.

*Данные некоммерческой организации ESDAW (European Society of Dog and Animal Welfare). Миссия организации – обеспечить благополучие и защиту животных в Европейском Союзе и в Европе в целом: http://www.esdaw-eu.eu/