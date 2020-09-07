Банковские аналитики: за месяц цены могли немного снизиться

Как отметила экономист Swedbank Лаймдота Комаре, в августе по сравнению с июлем этого года потребительские цены, возможно, снизились примерно на 0,3%, следовательно, потребительские цены в течение года остались неизменными.

"Снижение цен, скорее всего, было связано с сезонным уменьшением цен на продукты питания. Цены на топливо также оказали небольшое влияние на снижение цен.

Немного уменьшились и цены на коммунальные услуги для рижан, чему способствовал тариф Rīgas siltums, который вступил в силу с 1 августа. Несмотря на то, что отопительный сезон еще не начался, изменения тарифа уже влияют на инфляцию", - пояснила Комаре.

Эксперт по макроэкономике SEB banka Дайнис Гашпуйтис также прогнозирует, что в августе потребительские цены могли снизиться на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и, таким образом, не изменились по сравнению с августом прошлого года.

"В августе мы увидим ожидаемое в июле падение цен, которое обусловлено сезонным влиянием. На него повлияют снижение цен на продукты питания и теплоэнергию. Небольшой рост цен ожидается на топливо.

В отношении цен на одежду и обувь изменений не ожидается, потому что продолжаются распродажи, однако понемногу на полках появляется и товар нового сезона", - сказал Гашпуйтис.

Центральное статистическое управление обнародует данные об изменениях потребительских цен во вторник, 8 сентября.

Как сообщалось, потребительские цены в Латвии в июле этого года по сравнению с июнем выросли на 0,2%, а годовая инфляция составила 0,5%.