Covid-19: За сутки в Литве и в Эстонии - по 32 новых случая

Литва

Сейчас коронавирусом в Литве все еще больны 1038 человек, 1994 человека выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

В изоляции находится 6706 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 212 завозных случаев.

За минувшие сутки сделано 4367 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 671 297.

Эстония

В Таллине на 100 000 жителей приходится 31 случай коронавируса.

По состоянию на утро вторника в Эстонии госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 7 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было.

По состоянию на вторник выздоровели 2195 человек.

В Эстонии сделано более 163 000 первичных тестов, из них позитивный результат дали 2564 тест (1,6%).

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет в Эстонии 20,32 случая на 100 000 населения.