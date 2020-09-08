Ср, 9.09.2020
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Мартиньш Стакис, кандидат на пост мэра Риги
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Избрано руководство Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas ūdens

Иллюстративное фото

ФОТО: Toms Koklītis/LETA

Во вторник, 8 сентября, на собрании акционеров Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) избрано правление и совет компании, а на собрании акционеров Rīgas ūdens избран новый совет компании, сообщил агентству LETA советник исполнительного директора Риги Гунтис Карклиньш.

Председателем правления RNP стал бывший председатель правления Valsts nekustamie īpašumi Роланд Нейманис, а членами правления стали бывший член правления Lido Бернхард Малиновскис и бывший председатель правления RNP Элмарс Мартинсонс.

В свою очередь в совет предприятия были избраны Янис Лейманис, бывший работник Royal Unibrew и Ventspils naftas terminals Марцис Гаспажинс и председатель совета Rīgas satiksme, бывший руководитель SEB banka Айнар Озолс.

Кандидаты были выбраны в конкурсном порядке, в соответствии с правилами Кабинета министров. На должности в совете RNP заявки подали 50 кандидатов, а на должности в правлении RNP - 49.

В свою очередь в ходе собрания акционеров Rīgas ūdens в совет предприятия были избраны председатель правления SEB atklatais pensiju fonds Даце Льюса и председатель правления Latvijas Dzelzceļš Марис Клейнбергс.

Эти кандидаты также были избраны в конкурсном порядке, на должности членов совета Rīgas ūdens заявки подали 69 претендентов.

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