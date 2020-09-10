Вилцанс: пакоматы - растущий бизнес, Latvijas pasts не может оставаться в стороне

Он отметил, что многие люди во время пандемии впервые воспользовались такими услугами, как доставка на дом и посылочные автоматы, и это дало данной сфере большой импульс, поэтому спрос на них сохранится и после пандемии.

Вилцанс выразил надежду, что к концу 2020 года у Latvijas pasts будет уже по крайней мере 80 посылочных автоматов. В настоящее время у предприятия 62 автомата в разных регионах Латвии.

Руководитель Latvijas pasts отметил, что по сравнению с другими странами количество посылочных автоматов в Латвии на душу населения велико.

"С точки зрения клиента это очень хорошо, а с точки зрения нас как предпринимателей - это вызов. Тем не менее ясно, что мы не можем оставаться в стороне, потому что это ухудшит для наших клиентов возможности выбора и наши позиции на рынке. Посылочные автоматы - растущий сегмент бизнеса, особенно сейчас", - сказал Вилцанс.