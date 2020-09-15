ВОЗ предупреждает: осенью в Европе вырастет число жертв Covid-19

13 сентября ВОЗ сообщила о 307 930 новых случаях заражения во всем мире за 24 часа. Это самый высокий показатель за один день с начала пандемии в конце прошлого года. Число заражений во всем мире сейчас превышает 29 миллионов случаев.

"Будет еще тяжелее. В октябре или ноябре мы увидим более высокую смертность", - сказал в интервью новостному агентству AFP региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.

"Covid-19 высветил сильные и слабые стороны европейского общества. Он также резко выявил реальную ситуацию с нашими системами здравоохранения".

Клюге также заявил, что новая пандемия коронавируса помешала оказанию медицинской помощи при диабете, гипертонии, раке и других неинфекционных заболеваниях в 68% государств-членов организации.

14 сентября 53 европейских государства-члена ВОЗ начали двухдневную онлайн-встречу, посвященную борьбе с Covid-19. Число жертв во всем мире к этому времени превысило 925 000 человек.