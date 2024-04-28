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В Германии арестовали гражданина России за убийство двух украинцев

rus.tvnet.lv
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Задержание. Иллюстративное фото
Задержание. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Немецкая полиция задержала гражданина России, которого подозревают в убийстве двух украинцев.

Двое граждан Украины получили смертельные ножевые ранения в баварском городке Мурнау в земельном округе Гармиш-Партенкирхен на юге Германии вечером в субботу, 27 апреля.

Сообщается, что 36-летний мужчина умер на месте от нанесенных ранений, а 23-летний мужчина скончался в больнице.

Чуть позже полиция арестовала подозреваемого в убийстве мужчину - 57-летнего гражданина России.

В полиции пока не знают, были ли убийца и потерпевшие знакомы друг с другом и каков мотив преступления.

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