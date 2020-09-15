В пожаре в Даугавпилсском крае погиб человек

В ночь на вторник, 15 сентября, в результате пожара в жилом доме в Даугавпилсском крае погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вызов на место происшествия поступил в 01:03. Прибыв на место происшествия, работники VUGD констатировали, что на площади в 50 кв. м горит одноэтажное жилое здание, крыша и часть стен постройки уже обвалились.
Во время работ по тушению пожара был обнаружен погибший человек.
В 6:43 пожар был ликвидирован.
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