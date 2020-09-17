Недвижимость: цены на серийные квартиры падают, на новое жилье - растут

Таким образом, в настоящее время цены примерно наполовину ниже, чем в июле 2007 года, когда стоимость даже неремонтированных серийных квартир достигала рекордной отметки - 1620 евро за квадратный метр.

Представитель компании по недвижимости Arco Real Estate Иева Янсоне отмечает, что совсем иная картина на рынке новых проектов, где, несмотря на пандемию коронавируса, в первом полугодии средняя цена квартир в микрорайонах столицы выросла до 1580 евро за квадратный метр, тогда как в первом полугодии прошлого года она составляла 1455 евро.

В этом году больше всего сделок в новых проектах было в ценовом диапазоне от 1600 до 1800 евро за квадратный метр. Таким образом, в настоящее время в новостройках квадратный метр жилья стоит примерно в два раза больше, чем в серийных домах советской постройки.