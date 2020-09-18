Пт, 18.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

За полгода из фондов ЕС нецелесообразно израсходовали 1,9 млн евро

Иллюстативное фото

ФОТО: Pixabay

Из фондов ЕС в первом полугодии нецелесообразно израсходовано 1,9 млн евро, свидетельствует подготовленное Министерством финансов сообщение об использовании фондов ЕС.

В соответствии с нормативными актами ЕС, под нецелесообразным использованием понимается нарушение, возникшее в результате хозяйственной деятельности или бездействия и реально либо потенциально причиняющее ущерб общему бюджету ЕС. Например, запрошены средства за фактически не выполненные работы либо допущены нарушения в закупках.

В целом в текущем периоде планирования фондов ЕС с 2014 по 2020 год нецелесообразно израсходовано 22,9 млн евро. Латвии в этом периоде доступно 4,4 млрд евро.

51% несоответствий выявило Центральное агентство финансов и договоров, в 42% случаев о потенциальных нарушениях информировали третьи лица, 7% нарушений выявлено в ходе ревизий.

Минфин сообщает, что в 2020 году в 17 случаях подозревается мошенничество со средствами ЕС, и правоохранительные органы ведут расследование.

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