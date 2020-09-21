Пн, 21.09.2020
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Алексей Навальный
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"Рынок очень нестабильный": LDz понадобится господдержка еще в течение 5 лет

Председатель правления LDz Марис Клейнбергс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

VAS Latvijas dzelzceļš (LDz)  государственная поддержка потребуется до 2025 года, но каждый год ее объем будет уменьшаться, заявил в интервью агентству LETA председатель правления LDz Марис Клейнбергс. 

Правительство в этом году постановило вложить в основной капитал LDz 32,422 млн евро, что было необходимо для того, чтобы компания завершила начатые инвестиционные проекты. LDz получит также авансовый платеж для обеспечения финансового баланса в размере 13 млн евро. 

"По результатам третьего квартала мы сможем судить, потребуется ли еще в этом году финансирование и какое", - сказал Клейнбергс. 

По его словам, сейчас LDz активно работает над стратегией развития и разработкой плана действий, и эта стратегия предусматривает, что господдержка потребуется предприятию до 2025 года. 

"Важно то, что LDz в ближайшие годы планирует постепенно увеличивать эффективность, тем самым потребность в государственной поддержке будет с каждым годом уменьшаться. Согласно нашим планам, после 2025 года господдержка LDz больше не понадобится", - сказал Клейнбергс.

На вопрос о том, о каких суммах идет речь, Клейнбергс ответил, что назвать их сейчас сложно, потому что по ряду глобальных обстоятельств рынок сейчас очень изменчивый и нестабильный. 

В этом году оборот LDz планируется в размере около 135 млн евро, а грузооборот будет немного больше половины прошлогоднего. 

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