"Рынок очень нестабильный": LDz понадобится господдержка еще в течение 5 лет

Правительство в этом году постановило вложить в основной капитал LDz 32,422 млн евро, что было необходимо для того, чтобы компания завершила начатые инвестиционные проекты. LDz получит также авансовый платеж для обеспечения финансового баланса в размере 13 млн евро.

"По результатам третьего квартала мы сможем судить, потребуется ли еще в этом году финансирование и какое", - сказал Клейнбергс.

По его словам, сейчас LDz активно работает над стратегией развития и разработкой плана действий, и эта стратегия предусматривает, что господдержка потребуется предприятию до 2025 года.

"Важно то, что LDz в ближайшие годы планирует постепенно увеличивать эффективность, тем самым потребность в государственной поддержке будет с каждым годом уменьшаться. Согласно нашим планам, после 2025 года господдержка LDz больше не понадобится", - сказал Клейнбергс.

На вопрос о том, о каких суммах идет речь, Клейнбергс ответил, что назвать их сейчас сложно, потому что по ряду глобальных обстоятельств рынок сейчас очень изменчивый и нестабильный.

В этом году оборот LDz планируется в размере около 135 млн евро, а грузооборот будет немного больше половины прошлогоднего.