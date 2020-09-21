Коалиция договорилась о бюджете на 2021 год: минимальную зарплату возможно повысят до 500 евро

Как сообщил после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш, после длительного обсуждения в течение нескольких месяцев достигнута договоренность о рамках бюджета на следующий год.

Премьер сообщил, что дефицит бюджета в следующем году составит 3,9% от ВВП, что связано с пандемией Covid-19. Общий объем бюджета может быть известен во вторник, когда правительство планирует рассмотреть бюджетные рамки на будущий год.

Соглашение предусматривает, что с 1 января минимальная зарплата составит 500 евро. На повышение зарплат медиков будет выделено 183 млн евро, также планируется повышение оплаты труда педагогов и академического персонала, сообщил премьер.

Для выполнения постановления Конституционного суда о гарантированном минимальном доходе принято решение увеличить его с 64 до 109 евро, а в 2022 году планируется реформировать систему семейных пособий.

Одновременно планируется с 1 января на 1% снизить социальный налог и с 1200 евро до 1800 евро повысить порог дифференцированного необлагаемого минимума. С 1 июля предусмотрено ввести минимальные обязательные социальные взносы, но более подробно о том, как будет работать эта система, станет известно позже, сообщил премьер.

Как сообщалось, 2 сентября Кабинет министров поддержал предложение с 2021 ввести налоговые изменения с целью способствовать социальной защите населения. Предусмотрено, что налоговые изменения будут вводиться в три этапа. На первом этапе, который вступит в силу с 2021 года, будет на 1% снижена ставка обязательных соцвзносов и до 1800 евро повышен порог дохода, к которому применяется дифференцированный налогонеоблагаемый минимум.

Если с 1 января минимальная зарплата составит 500 евро, то минимальный размер соцвзносов будет около 170 евро.

С 2021 года планируется ввести минимальный объект соцвзносов в общем налоговом режиме и альтернативных налоговых режимах для занятых с доходами не выше минимальной зарплаты, а работающие с более высоким доходом будут платить соцвзносы в размере 5% на пенсию и 5% на социальное страхование.

Также с 2021 года изменится распределение подоходного налога с населения между государством и самоуправлениями - доля государства увеличится с 20% до 25%.

На втором этапе изменений с 2022 года будут повышены соцвзносы для доходов от хозяйственной деятельности выше 20 004 евро в год или 1667 евро в месяц - они будут взиматься со всего дохода от хозяйственной деятельности.

На третьем этапе с 2023 года планируется установить, что на всех уровнях дохода от хоздеятельности социальные взносы платятся в полном размере от фактических доходов.

На всех этапах реформы предусмотрен постепенное повышение акцизного налога на табак и индексация налогов на транспортные средства.