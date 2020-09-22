Госконтроль: инвестиции существенно не увеличили интерес к профессиональному образованию

По подсчетам Госконтроля, для функционирования и развития системы среднего профессионального образования из госбюджета и средств Европейского союза за последние десять лет было выделено более миллиарда евро.

"За это время была осуществлена и оптимизация сети учреждений профессионального образования, и модернизация их материально-технической базы. Хотя, казалось бы, сделано все возможное, чтобы школьники не только стремились поступать в учреждения профобразования, но и заканчивали их, работали или получали дальнейшее образование по выбранной профессии, за последние шесть лет не удалось существенно увеличить интерес учащихся к профессиональному образованию - после 9-го класса его выбрали неполные 40% школьников.

Две трети выпускников учреждений среднего профессионального образования продолжают учебу или начали трудовую деятельность, но только менее половины - по выбранной профессии. В свою очередь более 30% принятых в эти образовательные учреждения учащихся не заканчивают их вообще", - отмечается в заключении Госконтроля.

В Латвии среднее профессиональное и ремесленное образование в 2019/2020 учебном году получали 26 580 учащихся в 58 учреждениях образования. Наибольшее число учащихся было на программах "Услуги гостиниц и ресторанов", "Машиностроение" и "Дизайн". В 2019/2020 учебном году на этих программах обучались 10 355 человек.

Госконтроль отмечает, что выбор учащихся в пользу той или иной профессии определяется не спросом на рынке труда, а субъективными критериями. "Так популярными становятся программы, которые не востребованы на рынке. Кроме того, в стране не сформирована система мониторинга дальнейшей деятельности выпускников учреждений профобразования", - говорится в заключении.

Аудиторы отмечают, что цель реформы системы профессионального образования заключается в повышении его качества и доступности, более эффективном использовании ресурсов, а также в расширении возможностей учащихся гибко реагировать в условиях конкуренции.

За политику профессионального образования в целом отвечает Министерство образования и науки, а за профессиональное образование в области культуры и творческих индустрий - Минкультуры. По мнению Госконтроля, из-за разделенной системы ответственности и недостаточного сотрудничества министерств в целом в стране не существует единой стратегии профессионального образования. "Система профессионального образования раздроблена, поэтому ею сложно управлять, а из-за демографических тенденций образовательные учреждения борются за каждого ученика, так как это также борьба за финансирование и существование учреждений", - говорится в заключении.

Таким образом, по мнению аудиторов, учреждения профессионального образования по-прежнему работают без координированного методического управления, и это негативно влияет на деятельность системы профессионального образования и эффективность использования финансовых средств.

По итогам ревизии министерству дано 19 рекомендаций, Минкультуры - 16 рекомендаций по усовершенствованию системы профессионального образования.