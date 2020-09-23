С аукциона продают машину и оружие "крайбанковца" Бондарса

На организованном судебным исполнителем Марцисем Мидегсом аукционе можно приобрести принадлежащий Бондарсу карабин Sauer Select 90. Стартовая цена аукциона - 1200 евро. Кроме того, возможно приобрести принадлежащий ему карабин Blaser R93, начальная стоимость которого составляет 650 евро, и оцененное в 1300 евро ружье Blaser Luxus BBF95.

Также заинтересованные могут приобрести принадлежащую Бондарсу машину Mercedes Benz ML 350, начальная цена которой составляет 5800 евро.

На торги выставлен и принадлежащий бывшему члену правления Latvijas krājbanka Дзинтару Пелцбергу мотоцикл BMW K1200LT, его начальная стоимость составляет 1700 евро. Также можно приобрести и автомобиль Nissan Note бывшего члена правления банка Илзы Багатской. Его стартовая цена составляет 1200 евро.

Аукцион закончится 13 октября.

Напомним, ранее на аукцион была выставлена недвижимость Бондарса и другого члена правления Latvijas krājbanka Светланы Овчинниковой.