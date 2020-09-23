Ср, 23.09.2020
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С аукциона продают машину и оружие "крайбанковца" Бондарса

Мартиньш Бондарс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

С аукциона предлагается купить внедорожник и огнестрельное оружие бывшего члена правления Latvijas krājbanka и ныне депутата Сейма Мартиньша Бондарса, сообщает агентство LETA.

На организованном судебным исполнителем Марцисем Мидегсом аукционе можно приобрести принадлежащий Бондарсу карабин Sauer Select 90. Стартовая цена аукциона - 1200 евро. Кроме того, возможно приобрести принадлежащий ему карабин Blaser R93, начальная стоимость которого составляет 650 евро, и оцененное в 1300 евро ружье Blaser Luxus BBF95.

Также заинтересованные могут приобрести принадлежащую Бондарсу машину Mercedes Benz ML 350, начальная цена которой составляет 5800 евро.

На торги выставлен и принадлежащий бывшему члену правления Latvijas krājbanka Дзинтару Пелцбергу мотоцикл BMW K1200LT, его начальная стоимость составляет 1700 евро. Также можно приобрести и автомобиль Nissan Note бывшего члена правления банка Илзы Багатской. Его стартовая цена составляет 1200 евро.

Аукцион закончится 13 октября.

Напомним, ранее на аукцион была выставлена  недвижимость Бондарса и другого члена правления Latvijas krājbanka Светланы Овчинниковой.

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