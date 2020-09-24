Чт, 24.09.2020
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Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального

Бизнесмен: перенос матча с Россией в Латвию оставил пустыми 180 номеров в отелях Таллинна

Гостиница. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay/Engin_Akyurt

По словам председателя правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айна Кяппа, из-за того, что отборочный матч чемпионата Европы между женскими сборными Эстонии и России состоялся в Юрмале, а не в Таллинне, в столичных отелях оказались не заполненными около 180 номеров, пишет Rus.Postimees со ссылкой на ERR.

"В Юрмале состоялся футбольный матч, который должен был проходить у нас. В Латвии организаторам удалось получить специальное разрешение. Российские спортсменки прибыли на чартерном самолете и забронировали места в отеле на 48 часов. Все были на одном этаже, отыграли матч и и также вместе вернулись обратно. В итоге почти 180 номеров, которые потенциально могли бы распределить между собой столичные гостиницы, оказались заполнены в отелях Латвии", - посетовал Кяпп.

Состоявшийся во вторник в Юрмале футбольный поединок Эстония - Россия (0:3) должен был пройти в Таллинне, но из-за действующих ограничений по передвижению для граждан, прибывающих не из стран ЕС, был перенесен в Латвию.

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