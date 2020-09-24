Лиепая купит два новых трамвая и продолжит ремонтировать рельсы

За 12,83 млн евро в Лиепае планируется реконструировать еще 1,55 км трамвайных линий и приобрести два новых трамвая, сообщил агентству LETA заместитель председателя Лиепайской городской думы Гунарс Ансиньш.
Дополнительное финансирование из Фонда сплочения создаст возможность для повышения уровня трамвайных услуг в Лиепае и привлечения большего количества пассажиров, подчеркивает самоуправление.
"Лиепайское самоуправление и поставщики услуг общественного транспорта целенаправленно расширяют возможности дружественного природе перемещения по городу.
- сказал Ансиньш.
По заявлению самоуправления, после реконструкции движение трамваев станет более плавным, безопасным и быстрым. Реконструкция трамвайных путей значительно улучшит работу трамвайной транспортной системы, обеспечит регулярность движения трамваев, снизит риск технических аварий, а также предоставит возможность увеличить скорость движения и загруженность трамвайных линий, тем самым способствуя мобильности жителей.
Как сообщалось, на развитие трамвайной инфраструктуры в Даугавпилсе, Лиепае и Риге из Фонда сплочения планируется выделить 74,796 млн евро.
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