Смерть не берет ⟩ "Иногда бывает чувство, что не могу больше, но надо жить!"

- В Эстонии живет 134 человека, кому за сто
- Население Эстонии будет стареть до конца 2050-х
- Через 50 лет столетних стариков может быть в семь раз больше
В Эстонии по состоянию на сегодняшний день проживает 134 пожилых человека, возраст которых равен или превышает сто лет. По данным Департамента статистики, из-за увеличения продолжительности жизни через пятьдесят лет столетних стариков уже будет в семь раз больше - 1050. Как дожить до такого почтенного возраста, поинтересовался Rus.Postimees.
Ыйе Кооник родом из Валгамаа, живется ей не одиноко: под крышей ее дома в Нымме живут четыре поколения: 76-летний сын Велло, 39-летний внук Мартин, сноха Мари-Лийз и правнуки Харри-Альфред, Анетте-Вильгельмине и пятимесячный Йоханнес-Теодор.
В мае Ыйе исполнилось сто лет, она позитивно относится к жизни и ее здоровье как будто в полном порядке, разве что приходится говорить с ней погромче. "Ну какое там здоровье может быть у столетней, не сказать, что хорошее", - улыбается она.
Несмотря на преклонный возраст воспоминания Ыйе о прошлом довольно ярки, некоторые заставляют ее глаза увлажниться. "Иногда она вспоминает свою лошадь, и слезы выступают на глазах", - говорит Мари-Лийз. Еще ей очень нравится читать и решать кроссворды, когда мы приходим с фотографом, дама как раз листает свежую газету. "Читаю, пока что-то вижу", - говорит она.
Ритм жизни Ыйе довольно необычен: спать она ложится только около четырех-пяти часов утра, а по ночам читает. "Наверное, это от старости", - считает Ыйе.
Родившаяся в Валгамаа (на самом деле, еще до того, как в сентябре 1920 года был сформирован уезд) и долгое время жившая там Ыйе – насквозь сельская жительница. Дома у нее были всевозможные животные, ей до сих пор не составляет труда вспомнить, сколько коров было у них на пастбище. На вопрос, чем, по ее мнению, современная молодежь отличается от прежней, Ыйе, смеясь, отвечает, что об этом не стоит и говорить.
За политикой и происходящим в обществе она следит ежедневно и не боится высказывать свое мнение: "Это не правительство Эстонии, которое у нас сейчас. Так хозяйство не ведут. Например, первое заседание Рийгикогу, президент произносит речь и люди выходят. Ну что тут скажешь!" - удивляется Ыйе. Кроме того, по ее мнению, очень хорошо, что в Эстонии президент – женщина. "Это даже чудо. Не поверила бы, что такое случится, в старые времена это не было возможно. Но это так замечательно!" - одобряет Ыйе.
Ыйе признает, что ее жизнь была пестрой, но кое о чем она все же жалеет: ей бы хотелось выучить язык жестов. Но важнее всего, по ее словам, что в доме полно детей. Как прожить столь же долго? "Иногда бывает чувство, что не могу больше. Но надо жить! Раньше была такая шуточная песня: работай и молись, и давай мальчику поцеловать тебя, тогда проживешь долго. Это работает! Помни об этом!" - делится напутствием Ыйе.
Смерть не берет
В Доме Ульви в волости Винни (Ляэне-Вирумаа) живет Лейда Маурус, которой в октябре исполнится 101 год. По ее словам, на самом деле день рождения у нее в ноябре, просто кто-то когда-то допустил ошибку в документах.
Дом, в котором Лейда проводит свою старость, расположен в прекрасном месте, среди природы, по праздникам престарелых жильцов радуют дети из детского сада, с которыми учреждение делит лужайку. Глава дома призрения Маарика Коппель говорит, что во время пандемии самым большим огорчением для ее подопечных было то, что в дом не пускали близких.
Свою молодость Лейда помнит в деталях: дорогу домой, животных, которые у нее были, работу лесничей. Сейчас Лейде, по ее словам, совершенно нечем заняться. Она слушает радио и иногда музыку в кружке дома для престарелых, в хорошую погоду просто сидит во дворе.
Лейда говорит, что, хотя дочь и внук навещают ее довольно часто, ей одиноко. "Замечательно, когда приезжают. Но сколько они могут тут побыть? У меня тут никого нет. У работников приюта нет времени общаться, у них своя работа", - говорит пожилая дама, по словам которой, те шесть лет, что она находится в приюте, заботятся о ней хорошо.
Хотя зрение Лейды с годами стало хуже, она принимает минимум лекарств и считает, что до ста лет дожила благодаря тому, что жила на лоне природы. "Жизнь шла себе вперед, так что я и не заметила, когда стукнуло сто. Я ем досыта и не чувствую, чтобы у меня были проблемы со здоровьем. Жду каждый день, когда же все-таки придет этот час… А чего мне еще ждать…", - размышляет она, добавляя в шутку, что смерть ее тоже уже не хочет. Оглядываясь на свою жизнь, она ничего не стала бы в ней менять. "Что было, то было", - уверенно говорит она.
Население стареет
"На развитие населения во всем мире влияет демографический переход, т.е. и рождаемость и смертность уменьшаются. В результате этого процесса продолжительность жизни увеличивается и средний возраст населения растет, что и называют старением населения, - поясняет советник МВД по связям с общественностью Керсти Рингметс. – Начало демографического перехода и скорость развития процесса были разными в зависимости от части света.
Средняя продолжительность жизни в мире выросла с 64,9 лет в 1994 году до 72,3, а к 2030 году, согласно прогнозу ООН, она увеличится еще на два года. Старение населения и уменьшение рождаемости происходит во всем мире".
По словам советника МВД, с точки зрения начала демографического перехода Эстония была в числе первых: для нас он начался еще в конце XIX века, в связи с чем для Эстонии период демографического дивиденда уже прошел. "Миграция после Второй мировой войны и спад рождаемости в 1990-х в случае Эстонии особенно затянули эпоху с большой долей трудоспособного населения, примерно на сто лет. Таким образом, можно сказать, что наиболее благоприятный для Эстонии период пришелся на 1910-2010 годы, однако в качестве неотъемлемой части процесса за этим следует старение населения, которое продлится еще почти 30 лет", - пояснила Рингметс.
По ее словам, после восстановления независимости в Эстонии предположительная продолжительность жизни значительно выросла, в связи с чем в совокупности с другими факторами число пожилых людей и их доля от населения, а также медианный возраст населения особенно быстро росли именно в последние десятилетия.
"Если предположить, что рождаемость в будущем останется стабильной или несколько вырастет, а продолжительность жизни продолжит расти, быстрое старение населения в Эстонии продолжится до конца 2050 годов, а затем доля тех, кому за 65, в населении стабилизируется предположительно на уровне около 28% (сейчас 20% - прим. ред.)", - пояснила Рингметс.
Согласно прогнозу Департамента статистики, когда увеличится продолжительность жизни, в будущем увеличится и число живущих в Эстонии столетних долгожителей. "По сравнению с нынешней ситуацией через 50 лет столетних людей в Эстонии будет в семь раз больше, т.е. 1050", - сказала Рингметс, добавив, что если бы уровень смертности тоже остался прежним, через 50 лет столетних долгожителей было бы в полтора раза больше, чем сейчас.
"С точки зрения показателей старения, Эстония действительно входит в число середнячков по ЕС, поскольку рождаемость здесь относительно выше. Вместе с относительно высокой трудовой занятостью, в том числе среди пожилых людей, это дает Эстонии надежду хорошо адаптироваться к старению и справиться", - отметила Рингметс.
Она добавила, что ситуацию помогло бы облегчить, если бы росло количество лет, которое человек проживает в добром здравии. Это позволило бы людям не только дольше жить, но и дольше находиться на рынке труда и оставаться активным в обществе. "Успешная адаптация к новой структуре населения все-таки предполагает, прежде всего, политику на рынке труда и социальную политику, а также развитие тех сфер, которых затрагивает старение населения", - сказала она.
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