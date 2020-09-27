"Только мой старший сын знает правду". Почему услуга по исчезновению пользуется в Японии спросом

"Полиция не станет вмешиваться в такие дела, если только не замешано чего-то другого - криминала или аварии. Все, что может сделать семья исчезнувшего, - это нанять за большие деньги частного детектива. Или просто ждать. Это всё".

"Я была потрясена"

Тем, кого любимый человек бросил подобным образом, вынужденные поиски могут доставлять невыносимую боль.

"Я была потрясена, - рассказывает попросившая об анонимности женщина, чей 22-летний сын исчез и с тех пор не выходит на связь. - Он дважды терял работу. Наверное, из-за этого будущее представлялось ему тоскливым".

Она ездила туда, где он жил, искала его в соседних районах, подолгу ждала, сидя в машине у его дома, надеясь, что он вернется. Бесполезно.

По ее словам, в полиции сказали, что могли бы вмешаться, только если бы речь шла о подозрении на самоубийство. Но поскольку предсмертной записки не было, они ничем не могут помочь.

"Я понимаю, что бывают те, кто преследует других людей - они могут использовать информацию во вред. И тогда этот закон о защите частной жизни - правильный. Но как можно одинаково относиться к преступникам и родителям, ищущим своих детей? Что это такое?!" - восклицает она.

"Согласно нынешним законам, не имея денег, всё, что я могу сделать, - это убедиться, что найденный труп не принадлежит моему сыну. Это всё, что мне осталось".

Исчезнувшие

Многим дзухатсу еще долго приходится жить с чувствами сожаления и грусти.

"Я постоянно испытываю чувство, будто сделал что-то неправильное, - рассказывает Сугимото, бизнесмен, бросивший жену и детей. - Я не видел моих детей уже год. Я сказал им, что уехал в долгую командировку".

Дети - это единственное, о чем он сожалеет. Сейчас он живет в Токио. Компанию, которая организовала для него "ночной переезд", возглавляет женщина по имени Сайта, также попросившая об анонимности.

Даже если ему и удалось исчезнуть, это не означает, что старая жизнь не преследует его Getty Images

Дело в том, что Сайта - сама дзухатсу, вот уже 17 лет. Она "испарилась", решив прервать отношения, полные физического насилия. "В каком-то смысле я до сих пор пропавшая", - говорит она.

"У меня самые разные клиенты, - продолжает Сайта. - Кто-то убегает от серьезного домашнего насилия, кто-то движим эгоизмом и шкурными интересами. Я никого не сужу. Я никогда не говорю: "Ваш случай недостаточно серьезен". У каждого свои трудности".

Таким, как Сугимото, компания Сайты помогает разобраться с этими трудностями. Но, хотя ему и удалось исчезнуть, это не означает, что старая жизнь не преследует его.

"Только мой старший сын знает правду. Ему сейчас 13, - говорит Сугимото. - Я никогда не забуду его слов: "то, что решил отец, - это его жизнь, и я не могу это изменить". Он мыслит более зрело, чем я, правда?"

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Эту статью Брайан Лафкин подготовил на основе видео BBC Reel и текстовой версии радиоматериала из серии "Нарушающие правила" Всемирной службы Би-би-си (в сотрудничестве с Институтом Сандэнс).

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