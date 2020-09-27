Tallink приостанавливает паромы Рига-Хельсинки. С купившими билеты - свяжутся

Как сообщила представитель по общественным отношениям Tallink Latvija Эсения Зириня, в течение следующих недель компания оценит возможное восстановление маршрута в ноябре и декабре.

Популярный маршрут Рига-Хельсинки был открыт в июне. Паром Silja Serenade курсировал из Риги каждый второй день, а в середине сентября был заменен судном Baltic Queen, которое совершало два круизных рейса в неделю.

В самый активный период каждым рейсом пользовались 1500-2000 пассажиров, с середины августа количество пассажиров стало меньше, но все еще было достаточным, чтобы сохранить маршрут без убытков, рассказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене. Однако после расширения "желтого списка" стран продолжать работу на этом маршруте больше невозможно.

По словам Ныгене, он понимает решения правительства Латвии по ограничению распространения коронавируса, но с учетом катастрофической ситуации в туристическом секторе надеется, что для туристов, которые прибывают в город утром и вечером уезжают обратно, может быть сделано исключение.

Со всеми, кто зарезервировал билеты на Baltic Queen, в ближайшее время свяжутся специалисты Tallink по обслуживанию клиентов, чтобы договориться о переносе поездки или возврате денег.