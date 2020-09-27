"Перед съемками в сериале "Чики" просили не худеть": актриса Варвара Шмыкова о семье, фигуре и мечтах

Актриса Варвара Шмыкова, ставшая особенно популярной после съемок в нашумевшем сериале "Чики", приняла участие в "Диалогах Esquire". В рамках интервью она ответила на вопросы о семье, фигуре, съемках в кино, мечтах и не только. RUS TVNET собрал наиболее интересные моменты, прозвучавшие в интервью.
- О личном
Варвара поделилась, что она из семьи, в которой росли шесть детей, поэтому "состояние стресса - ее природная стихия".
Сейчас, когда она стала узнаваемой, родные, конечно, гордятся ей. "Вместе идем на районе - проходим через школьных приятелей, они оборачиваются и говорят: "Это моя сестра". Приятно, конечно", - говорит актриса.
Варвара Шмыкова замужем за оператором Евгением Козловым, семья воспитывает сына Корнея. Девушка поделилась, что с первой минуты, когда она только увидела Евгения, она поняла, что он станет ее мужем и отцом ее детей.
"И тут же мною овладел страх, как это теперь объяснить незнакомому человеку?" - смеясь, вспоминает она.
Актриса призналась, что она обхаживала Евгения полгода - писала ему первой, старалась попасть на общие тусовки, приносила апельсины и мед, когда он болел, и это принесло свои плоды.
- О фигуре
Варвара подтвердила, что перед сериалом "Чики" ее просили не худеть. Она призналась, что это было не сложно - рядом с ее домом есть McDonald’s, и она позволяла себе там есть.
"Я просто не пыталась похудеть", - отметила она. Помимо этого, она добавила, что за три месяца самоизоляции очень сильно набрала, но, по ее признанию, опять же это не стало проблемой.
"Думала, приеду в Москву и сойду с ума. Но нет, мне очень комфортно", - отметила она. В то же время сейчас актриса старается следить за питанием: "Я не буду скрывать, что я забочусь о своей фигуре. Не ем мучное, не ем жирное, пью много воды", - рассказывает Варвара.
- О съемках в кино
"Чики" далеко не первые съемки актрисы. Варвара Шмыкова уже снялась у таких режиссеров, как Андрей Звягинцев и Кирилл Серебренников.
У Звягинцева она снималась в фильме "Нелюбовь" - ей досталась роль волонтера Лены. Примечательно, что на момент съемок Варвара была в положении, но ей удалось убедить режиссера, что никто не заметит этого. И действительно так и вышло, несмотря на то, что на момент съемок Варвара была на пятом - седьмом месяцах беременности.
Также Варвара отметила, что сыграла маму Петрова в детстве в фильме Серебренникова "Петровы в гриппе", выход которого запланирован на 2021 год.
- О мечтах
Актриса не скрывает, что очень хочет сняться у Кантемира Балагова в большой роли, а также сыграть с Юрой Борисовым, которого считает лучшим актером на сегодня.
Видео: Варвара Шмыкова в проекте "Диалоги Esquire"
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