"Перед съемками в сериале "Чики" просили не худеть": актриса Варвара Шмыкова о семье, фигуре и мечтах

О личном

Варвара поделилась, что она из семьи, в которой росли шесть детей, поэтому "состояние стресса - ее природная стихия".

Сейчас, когда она стала узнаваемой, родные, конечно, гордятся ей. "Вместе идем на районе - проходим через школьных приятелей, они оборачиваются и говорят: "Это моя сестра". Приятно, конечно", - говорит актриса.

Варвара Шмыкова замужем за оператором Евгением Козловым, семья воспитывает сына Корнея. Девушка поделилась, что с первой минуты, когда она только увидела Евгения, она поняла, что он станет ее мужем и отцом ее детей.

"И тут же мною овладел страх, как это теперь объяснить незнакомому человеку?" - смеясь, вспоминает она. 1

Актриса призналась, что она обхаживала Евгения полгода - писала ему первой, старалась попасть на общие тусовки, приносила апельсины и мед, когда он болел, и это принесло свои плоды.

О фигуре

Варвара подтвердила, что перед сериалом "Чики" ее просили не худеть. Она призналась, что это было не сложно - рядом с ее домом есть McDonald’s, и она позволяла себе там есть.

"Я просто не пыталась похудеть", - отметила она. Помимо этого, она добавила, что за три месяца самоизоляции очень сильно набрала, но, по ее признанию, опять же это не стало проблемой.

"Думала, приеду в Москву и сойду с ума. Но нет, мне очень комфортно", - отметила она. В то же время сейчас актриса старается следить за питанием: "Я не буду скрывать, что я забочусь о своей фигуре. Не ем мучное, не ем жирное, пью много воды", - рассказывает Варвара.

О съемках в кино

"Чики" далеко не первые съемки актрисы. Варвара Шмыкова уже снялась у таких режиссеров, как Андрей Звягинцев и Кирилл Серебренников.

У Звягинцева она снималась в фильме "Нелюбовь" - ей досталась роль волонтера Лены. Примечательно, что на момент съемок Варвара была в положении, но ей удалось убедить режиссера, что никто не заметит этого. И действительно так и вышло, несмотря на то, что на момент съемок Варвара была на пятом - седьмом месяцах беременности.

ФОТО: Кадр из видео

Также Варвара отметила, что сыграла маму Петрова в детстве в фильме Серебренникова "Петровы в гриппе", выход которого запланирован на 2021 год.

О мечтах

Актриса не скрывает, что очень хочет сняться у Кантемира Балагова в большой роли, а также сыграть с Юрой Борисовым, которого считает лучшим актером на сегодня.

Видео: Варвара Шмыкова в проекте "Диалоги Esquire"