Осужденная за предоставление ложной информации Колегова работает в Госслужбе леса

Учреждение Колеговой ранее находилось в подчинении министра от Национального объединения Каспара Герхардса. Сейчас Герхардс отвечает за Министерство земледелия и Колегова устроена на работу в находящееся в его подчинении ведомство.

Инга Колегова широкой общественности стала известна четыре года назад, когда ее как единственного кандидата выдвинули для утверждения в должности главы Службы госдоходов.

Так как Колегова собиралась стать главным сборщиком налогов в стране, усиленное внимание привлекли ее декларации должностного лица и обнаруженные в них несовпадения.

Колегова указала, что в последние годы почти миллион получила в виде дивидендов от фирмы - производителя деревянных паллет, в которой являлась совладелицей вместе с братом. Она пояснила, что ее участие в компании было лишь формальным и впечатляющие суммы были выданы семье брата в виде подарка.

Однако доказательств этому не было, и против Колеговой начали уголовное дело за предоставление ложных сведений в большом объеме.

Суды двух инстанций приняли решение не в пользу Колеговой. Ее приговорили к выплате денежного штрафа. Сейчас дело рассматривает Верховный суд, но по сути он спор больше не оценивает.

От планов руководить СГД Колегова отказалась. И после смены политического руководства Министерства среды была вынуждена уйти и из Государственной службы среды. Этим летом перемены в руководстве произошли в Государственной службе леса. Прошлый руководитель Андис Креслиньш ушел на пенсию. Министр земледелия Каспарс Герхардс без конкурса назначил на эту должность Айну Сташане, которая раньше была заместителем Колеговой в Государственной службе среды.

Уже через месяц Сташане взяла на работу свою бывшую начальницу.

Колегова в службе станет старшим экспертом и будет отвечать за развитие учреждения.

По словам Сташане, Колегова была принята на работу без конкурса. А если говорить о судах, то решение по ним еще не вступило в силу, так как было обжаловано и теперь рассматривается в кассационной инстанции.

Передача Nekā personīga отмечает, что работа в Госслужбе леса специфичная. Служба не только экзаменует охотников и выдает им удостоверения. Она отвечает за использование и уборку леса, может дать или не дать разрешение на вырубку.

У Колеговой образования в лесном хозяйстве нет. Нет его и у нового руководителя службы.

Колегова не будет должностным лицом, не будут отслеживаться и ее дальнейшие доходы. В Госслужбе леса она проработает год, получая 1900 евро в месяц с возможными доплатами. Значительных реформ в службе министр не запланировал. Работу учреждения необходимо сделать более прозрачной и эффективной.

Это не первый случай, когда повороты в карьере госчиновника связаны с деятельностью Каспара Герхардса. Когда он руководил министерством, в правление метеорологического центра попал Янис Лапиньш. Когда Герхардс стал министром земледелия, предприятие Latvijas valsts meži создало для Лапиньша пятую должность члена правления.