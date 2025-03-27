В Латвии планируют производить зенитно-ракетные системы малой дальности

"Оборонная сфера в настоящее время является одним из приоритетов Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). Поэтому мы активно работаем с предприятиями этого сектора, и в настоящее время у нас есть несколько проектов в этом секторе, которые укрепят латвийскую оборонную промышленность. Крайне важно, чтобы оборонная промышленность имела очень высокий экспортный потенциал, поскольку спрос во многих областях превышает предложение", - подчеркнула директор LIAA Иева Ягере.

Компания Frankenburg Technologies приняла стратегическое решение развивать не только производство, но и центр исследований и разработок (R&D) в Латвии. Компания специализируется на разработке инновационных и экономически эффективных систем противовоздушной обороны, включая ракетную технику. Решения, предлагаемые Frankenburg Technologies, специально ориентированы на нейтрализацию беспилотных летательных аппаратов различного типа, в том числе беспилотников "Шахед", используемых Россией. Первая продукция компании - малогабаритная зенитная управляемая ракета малой дальности, способная эффективно бороться с беспилотными летательными аппаратами различного типа на расстоянии до 2 километров. В настоящее время компания имеет представительства в Латвии, Эстонии, Литве, Украине и Великобритании, а первые испытания продукции близятся к завершению, чтобы можно было начать промышленное производство. В ближайшее время также запланированы испытания ракетного комплекса Frankenburg Missile Mark 1 на территории Украины, где эти системы смогут пройти проверку в боевых условиях.