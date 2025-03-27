О начале производства в Латвии сообщило предприятие Frankenburg Technologies, которое начнет выпуск зенитных ракет малой дальности для укрепления обороноспособности страны. Эстонская компания уже подписала договор о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах с Министерством обороны Латвии, что открывает возможности для сотрудничества с Национальными вооруженными силами Латвии, сообщило TVNET Латвийское агентство инвестиций и развития.
В Латвии планируют производить зенитно-ракетные системы малой дальности
"Оборонная сфера в настоящее время является одним из приоритетов Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). Поэтому мы активно работаем с предприятиями этого сектора, и в настоящее время у нас есть несколько проектов в этом секторе, которые укрепят латвийскую оборонную промышленность. Крайне важно, чтобы оборонная промышленность имела очень высокий экспортный потенциал, поскольку спрос во многих областях превышает предложение", - подчеркнула директор LIAA Иева Ягере.
Компания Frankenburg Technologies приняла стратегическое решение развивать не только производство, но и центр исследований и разработок (R&D) в Латвии. Компания специализируется на разработке инновационных и экономически эффективных систем противовоздушной обороны, включая ракетную технику. Решения, предлагаемые Frankenburg Technologies, специально ориентированы на нейтрализацию беспилотных летательных аппаратов различного типа, в том числе беспилотников "Шахед", используемых Россией. Первая продукция компании - малогабаритная зенитная управляемая ракета малой дальности, способная эффективно бороться с беспилотными летательными аппаратами различного типа на расстоянии до 2 километров. В настоящее время компания имеет представительства в Латвии, Эстонии, Литве, Украине и Великобритании, а первые испытания продукции близятся к завершению, чтобы можно было начать промышленное производство. В ближайшее время также запланированы испытания ракетного комплекса Frankenburg Missile Mark 1 на территории Украины, где эти системы смогут пройти проверку в боевых условиях.
Как заявил генеральный директор Frankenburg Technologies Вейко-Велло Палмс, "выбор Латвии не случаен - здесь сильные традиции ракетостроения и талантливые инженеры. Сотрудничество с Рижским техническим университетом уже доказало свою эффективность. В Латвии есть все необходимое для дальнейшей разработки и производства продукции".
В планы предприятия также входит сотрудничество с государствами-членами НАТО и включение в международную коалицию по беспилотникам, что еще больше укрепит ее позиции в европейской оборонной промышленности.
В настоящее время Frankenburg Technologies в Латвии оценивает несколько потенциальных мест в Видземе, Курземе и Риге. Окончательное решение о месте размещения производства планируется принять в ближайшее время.
Выход компании на рынок на первом этапе создаст десятки новых рабочих мест и будет способствовать росту экспорта, одновременно укрепляя научно-исследовательский потенциал Латвии в сфере обороны.
В общей сложности более 100 зарегистрированных в Латвии предприятий уже получили сертификат Министерства обороны, подтверждающий, что продукция предприятия может быть использована для укрепления обороноспособности. Учитывая обязательства ЕС инвестировать до 800 миллиардов евро в оборону, у отрасли есть очень широкие перспективы развития.
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