Валайнис: цель остается прежней - удешевить продукты первой необходимости минимум на 20%

"Мы ни на секунду не отступили от задачи, которую сами себе поставили", - подчеркнул Валайнис.

Он также отметил, что уже сделано очень многое. В частности, достигнута договорённость с новым руководителем Совета по конкуренции о том, что значительно будет усилен потенциал этой структуры в сфере контроля за ценами на продукты.

Министр добавил, что частный сектор уже создал как минимум три инструмента для сравнения цен на продукты, и сейчас ведётся работа над нормативной базой, чтобы официально определить, какие из них будут признаны государством. В качестве одного из таких инструментов Валайнис упомянул портал letapartika.lv, который уже сейчас открыт для всех пользователей.

"Нам нужно придать этим сайтам статус доверенного источника данных, чтобы мы могли сказать: это официальный портал. По аналогии с manabalss.lv", - пояснил министр. При этом он подчеркнул, что уже сейчас размещённая на таких сайтах информация заслуживает доверия.

По словам Валайниса, на реализацию этого процесса потребуется еще "несколько месяцев".

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