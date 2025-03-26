Стало известно, в какую сумму обошелся ремонт пантографов на новых электропоездах

В PV рассказали, что до сих пор было четыре случая повреждения пантографов, в том числе три случая, когда повреждение пантографов было связано с техническим состоянием воздушных контактных линий, а в одном случае грузовой автомобиль сломал контактную линию при пересечении переезда.

Стоимость устранения неисправностей пантографов обычно варьируется от 2 000 евро за ремонт до полной замены пантографа стоимостью 40 000 евро, сообщает PV. Таким образом, общая стоимость ремонта в вышеперечисленных случаях составляет почти 100 000 евро.

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На предприятии добавили, что расходы на ремонт пантографов покрываются страховщиком.

Согласно договору, заключенному между PV и Škoda Vagonka, каждый электропоезд имеет 30-месячную гарантию с момента ввода в эксплуатацию. В течение гарантийного срока производитель обеспечивает устранение дефектов и повреждений, возникших по вине производителя.

Кроме того, проводится регулярное техническое обслуживание поездов в соответствии с инструкциями производителя.

Однако внеплановые ремонты новых электропоездов, проведенные вне гарантийного ремонта, могут быть вызваны повреждениями со со стороны третьих лиц. сообщили на предприятии.

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